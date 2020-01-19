الامارات | اللبنانية وعد نديم بطلة مهرجان محمد بن زايد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية وعد نديم بطلة مهرجان محمد بن زايد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة اللبنانية وعد نديم بلقب السباق الرئيس لمهرجان محمد بن زايد للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 237 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وشهدت النسخة الأولى من المهرجان سيطرة نسائية على المراكز الثلاثة الأولى، بعدما حسمت اللبنانية وعد نديم المركز الأول على صهوة الجواد «كاشمير» المملوك إلى إسطبلات الوثبة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة السورية ماسة عدنان على صهوة الجواد «مالامبو»، المملوك إلى إسطبلات الوثبة، بينما حلت في المرتبة الثالثة الفارسة خديجة أحمد من جزر القمر على صهوة الجواد «لونا» المملوك إلى إسطبلات الوثبة.

وشهد سباق أمس، إعلان المدرب محمد السبوسي انسحاب فريقي «إم 7» و«إم أر إم»، بسبب أخطاء اللجنة المنظمة، حيث أوضح في تصريحات لقناتي «دبي ريسينغ» و«ياس»، أن الأخطاء باتت متكررة من اللجنة المنظمة خلال إجراءات الفحص الطبي.

وقال إنه في الموسم الماضي حدثت المشكلة نفسها، مؤكداً أن هناك تضارب في نتائج الفحص الطبي للخيول، مشيراً إلى أن إسطبلات «إم 7» و«إم أر إم»، لم تحسم قرارها بشأن المشاركة في كأس رئيس الدولة في فبراير المقبل.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدرت السورية ماسة عدنان المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «مالامبو» المملوك إلى إسطبلات الوثبة مسجلة 1:22:33 ساعة، وجاءت في المركز الثاني وعد نديم على صهوة الجواد «كاشمير» المملوك إلى إسطبلات الوثبة بزمن 1:22:34 ساعة، وحل في المرتبة الثالثة الفارس السريلانكي دوسيانثان بانير على صهوة الجواد «تشيلسي» المملوك إلى إسطبلات البوادي مسجلاً 1:22:50 ساعة.

Advertisements

وحافظت ماسة عدنان على موقعها في الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً بعدما احتلت المركز الأول مسجلة 2:34:53 ساعة، وتقدمت الفارسة خديجة أحمد من الرابع إلى الوصافة مسجلة 2:35:08 ساعة، وتراجعت الفارسة اللبنانية من الوصافة إلى المركز الثالث مسجلة 2:35:12 ساعة، بينما تقدمت الفارسة فاطمة جاسم المري من العاشر إلى الرابع على صهوة الجواد «أومور» المملوك إلى إسطبلات دباوي، مسجلة 2:36:18 ساعة.

وارتفعت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً بعدما صعدت الفارسة اللبنانية من الثالث إلى الصدارة مسجلة 3:30:25 ساعات، كما تقدمت فاطمة المري من الرابع إلى الوصافة مسجلة 3:30:31 ساعات، بينما تراجعت متصدرة المرحلتين الأولى والثانية، السورية ماسة عدنان مسجلة زمناً قدره 3:30:39 ساعات، كما تراجعت الفارسة خديجة أحمد من المركز الثاني إلى الرابع مسجلة زمن 3:30:42 ساعات وجاء في المركز الخامس الفارس حمدان المري متقدماً من المركز الـ11 على صهوة الجواد «فاغور» المملوك إلى إسطبلات (إف 3).

237

فارساً وفارسة شاركوا في سباق أمس، ممثلين لمختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

شهدت النسخة الأولى من المهرجان سيطرة نسائية على المراكز الـ 3 الأولى.