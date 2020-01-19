الامارات | ناصر البلوشي بطل فئة «الإف» في تحدي أبوظبي العالمي للزوارق اللاسلكية

شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر البلوشي بطل فئة «الإف» في تحدي أبوظبي العالمي للزوارق اللاسلكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم، أول من أمس، تحدي أبوظبي العالمي للزوارق اللاسلكية بمشاركة 147 زورقاً في 71 سباقاً، وأحرز البطل الإماراتي ناصر البلوشي المركز الأول في فئة الإف، والمركز الثاني في فئة الكات مران الإتش، في حين حقق المتسابق التايلاندي ريجر وانجون لقب فئة الإتش والإي، فيما حل ويروت بونجات من تايلاند في المركز الأول في فئة الإي، وحقق أيضاً لقب فئة الجي.

ووصلت سرعة الزوارق في فئة الآي، أقوى فئات البطولة، إلى 110 كيلومترات في الساعة، وذلك من خلال المسار الذي بلغ طوله 400 متر على كاسر الأمواج.

من جهته هنأ مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بنجاح البطولة وتفوقها الفني، وقال في بيان صحافي: «منذ لحظة الإعلان عن البطولة قبل أشهر من الآن فتحنا باب التسجيل أمام المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وكان الإقبال كبيراً، حيث رصدنا وصول عدد المسجلين إلى أرقام عالية، ووفقنا في أن نستضيف أكبر عدد ممكن من المشاركين في الحدث».

وأضاف: «لم يتوقف متسابقونا عند حاجز المشاركة فقط في أول تحدٍّ عالمي للزوارق اللاسليكة، وإنما تجاوزوا ذلك لصعود منصات التتويج والفوز بالمراكز الأولى، والدليل هو ناصر البلوشي الذي تألق في أكثر من فئة وقدم أداء متميزاً في هذه البطولة، ونحن نرى أننا قد ساهمنا في صقل مهارة وقوة المتسابقين الإماراتيين في البطولة خاصة بإحضار المنافسة إلى هنا للمرة الأولى».

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أرقام من البطولة

• 147 زورقاً حضرت في البطولة بمختلف الفئات الخمس، بواقع 36 متسابقاً، حيث كانت الفرصة متاحة لمشاركة أي متسابق بأكثر من ثلاثة أو أربعة زوارق في الوقت نفسه.

• 71 سباقاً مختلفاً أقيمت على مدار يومين، حيث انقسمت بين تصفيات تمهيدية ونصف نهائي ونهائي في الفئات الخمس المختلفة للبطولة.

• 4 محترفين من الإمارات شاركوا في البطولة هم: ناصر البلوشي، خالد الفلاسي، جمعة الطاير، محمد ثروت.

• 13 سنة عُمر أصغر متسابق شارك في المسابقة، هو فهد عبدالعزيز من الكويت الذي حل رابعاً في فئة النوفو، وتأهل خلال التصفيات الأولى ونصف النهائي حتى النهائي.