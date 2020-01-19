شكرا لقرائتكم أحمد شديد قناوي يقترب من رقم أسطوري بعد مباراة الإنتاج الحربي ضد حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الانتاج الحربي ضد حرس الحدود



اقترب أحمد شديد قناوى لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الانتاج الحربي من تسجيل رقم قياسي تاريخي مسجل بأسطورة الكرة في الترسانة ومنتخب مصر حسن الشاذلي منذ 55 عامًا بالدوري المصري الممتاز.

الانتاج الحربي ضد حرس الحدود



وشارك أحمد شديد قناوى حتى الآن خلال الفترة الماضية في 116 مباراة أساسياً في الدوري المصري الممتاز على التوالي بدون انقطاع بفارق مباراتين فقط عن حسن الشاذلي صاحب الرقم التاريخي بعدد مباريات بلغ 118 مباراة ما يعنى حاجة لاعب الأهلي السابق وعدد من الأندية لثلاث مباريات فقط مع فريقه الحالي الانتاج الحربي ليكسر الرقم التاريخي ويصل الى المباراة رقم 119 ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الإيجيبشن ليج يشارك في عدد مباريات أساسي على التوالي.

الانتاج الحربي ضد حرس الحدود



وأكد أحمد شوبير مقدم برنامج "ملعب أون" ان أحمد شديد قناوى قادر على كسر الرقم القياسي التاريخي للاعب التاريخي في الكرة المصرية حسن الشاذلي خاصة وأنه بات قريباً منه للغاية.

الانتاج الحربي ضد حرس الحدود



وحقق الإنتاج الحربى فوزًا هامًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت علي استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.

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الانتاج الحربي ضد حرس الحدود



أحرز موسى دياورا هدفه الأول في الدورى بالموسم الحالي وتقدم للإنتاج أمام حرس الحدود بعد تسدسدة صاروخية في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

​الانتاج الحربي ضد حرس الحدود



بهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 21 محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز الثامن، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.