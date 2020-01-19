شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح ملف الصفقات الصيفية مبكرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم أن موسم الانتقالات الشتوية مازال مفتوحاً إلا أن إدارة النادي الاهلي بدأت تستعد مُبكراً لانتقالات الصيف المقبلة خاصة وأن الاهلي أنهى سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعدما ضم الثنائي كهربا وآليو بادجي ولم يعد لديه أماكن شاغرة في القائمة من أجل ضم لاعبين جدد.

المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن بوصلة الاهلي بدأت تتجه حالياً تحو تدعيم الدفاع حيث يعاني هذا المركز من إصابات مُتتالية أصابت الجهاز الفني بحالة من القلق والترقب دائماً لذا طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق ضرورة تدعيم هذا المركز.

وتؤكد المعلومات أن أحمد حجازي مدافع المنتخب الاول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي سيكون صفقة شبه مؤكدة للأهلي الصيف المقبل لرغبة الاهلي في استعادته من جديد لتدعيم الدفاع بجانب عدم مُمانعة المدافع الدولي في العودة للدوري المصري في ظل عدم مشاركته مع ناديه بشكل مُستمر بدوري القسم الثاني في أنجلترا.

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التعاقد مع أحمد حجازي سيكون أحد أهم الملفات في الاهلي خلال الفترة المقبلة في ظل القناعة التام بقدرات اللاعب بجنب حاجة الفريق لجهوده بجانب رغبة اللاعب في العودة وهو ما يثسهّل من مهمة الاهلي في إتمام الصفقة خلال ميركاتو الصيف المقبل وأن كانت العروض الأخرى التى ستصل حجازي ستكون منافس شرس للأهلي خاصة وأن نادي إتحاد جدة السعودي حاول ضم مدافع المنتخب الوطني في يناير الجاري لكن المفاوضات بين النادي السعودي ونظيره الأنجليزي لم تنجح ليستمر اللاعب في ويست بروميتش.

تدعيم الدفاع واحداً من أهم الملفات التى شغلت تفكير لجنة التخطيط بالنادي خلال الفترة الحالية في ظل الإصابات المتتالية لمدافعي الفريق حيث ضربت لعنة الأصابة كلاً من سعد سمير ، محمود متولي ورامي ربيعة وياسر ابراهيم.