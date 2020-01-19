شكرا لقرائتكم طارق العشري: نفاوض الزمالك لضم عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ان فريقه لم يدخر أي جهد اليوم امام الانتاج الحربي بالدوري.
وقال العشري خلال تصريحات تلفزيونية: حرس الحدود أدى ما عليه أمام الإنتاج الحربي، كنا قريبين من التسجيل ولكن المنافس سجل هدفا عكسيا.
وتابع: كنا نستحق تسجيل هدف التعادل أمام الإنتاج على الأقل، لم ندخر أي جهد في المباراة.
وعن صفقات حرس الحدود خلال الميركاتو الجاري قال العشري: تعاقدنا مع التونسي أيوب مشارك من مواليد 97 على سبيل الإعارة من الأفريقي التونسي، كما تواصلنا مع الزمالك لضم امام عاشور ولكن الامور تبدو صعبة.
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