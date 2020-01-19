شكرا لقرائتكم البولو.. لعبة السلاطين والأمراء منذ آلاف السنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تعد رياضة البولو لعبة السلاطين والأمراء منذ القدم فهي من أقدم الرياضات التي عرفها الإنسان، كما يقال أن أول مباراة بولو جرت كانت في عام 600 قبل الميلاد بين الفرس والتركمان باسم آخر وهو "شانجير".
وكانت البولو الرياضة المفضلة لأسماء بارزة على مدى التاريخ مثل الاسكندر المقدوني والخليفة العباسي المقتدر بالله والسلطان المغولي جلال الدين أكبر والإمبراطور الهندي ظهير الدين بابور والشاه الإيراني عباس الكبير.
وتعود البداية الفعلية للعبة بشكلها الحالي إلى عام 1850 عندما اكتشفها الجنود البريطانيون في الهند وقامو بتأسيس أول ناد في العالم في مانيبور، أما أقدم ناد موجود حتى الآن فهو نادي كالكوتا الذي تأسس عام 1862.
ويعد الأرجنتينيون هم الرائدون على مستوى اللعبة حيث بدأت ممارستها عام 1877 لكنهم سيطروا عليها بشكل كامل واستضافوا أول بطولة للعالم عام 1987 وحققوا اللقب في 5 مناسبات، مقابل 3 ألقاب للبرازيل ولقبين لتشيلي ولقب واحد للولايات المتحدة الأميركية.
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