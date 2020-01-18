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ناد سعودي يقترب من ضم ميندوزا

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السبت 18 يناير 2020

اقترب أحد أندية الدوري السعودي من التعاقد مع المهاجم الدولي الكولومبي ستيفن ميندوزا مهاجم نادي اميان الفرنسي وفقًا لما تناقلته وسائل الأعلام اليوم.

ويعتزم أحد أندية الدوري السعودي تقديم 8 مليون يورو لشراء عقد المهاجم الدولي الكولومبي ستيفن ميندوزا.

وكان ميندوزا البالغ من العمر 27 عام شارك في 54 مباراة رفقة اميان سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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