اخبار الرياضه

ميلان في طريقه لضم مطرقة جديدة 

0 نشر
إبراهيم سعد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان في طريقه لضم مطرقة جديدة  والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020

تتواصل صفقات فريق ميلان الإيطالي الساعي وراء العودة لمنصات التتويج وقبلها اللعب، في ، بعد سنوات من الغياب الطويل لذا يستمر ترميم بطل القارة العجوز السابق.

Advertisements

ويستعد الروسنيري بإصرار من نجمه وقائد الفريق السابق "باولو مالديني" لضم مهاجم من  ديناموزغرب، هو أولمو الشاب الإسباني صاحب ٢١ عاما، حيث  يرغب الفريق الكرواتي ب٢٥ مليون يورو ولكن وكيل اللاعب يسعى لتقاضي ٧ ملايين، لذا وحسب عدة تقارير تم رفع المقابل المادي ل٣٠ مليون يورو، لإتمام الصفقة بأي شكل كان.

ومن بوادر نجاح الصفقة، أن مدرب دينامو زغرب استبعد أولمو من مواجهة اليوم، حتى يكون الإسباني بطريقه لارتداء قميص الميلان.

ولعب صاحب ال٢١ عاما ٢٢ مباراة مسجلا ٨ أهدافة وصانعا ٧ آخرين مع دينامو زغرب الكرواتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميلان في طريقه لضم مطرقة جديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا