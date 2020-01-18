ريال مدريد يفتح خزائنه لضم نجم "الكالتشيو"

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تسيل موهبة كوليبالي لعاب أكثر من فريق أوروبي كبير

يجهز ريال مدريد عرضاً كبيراً للظفر بخدمات واحد من أحسن اللاعبين حالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم. فيما قد يعصف دخول " الأبيض الملكي" على الخط بمخططات مانشستر يونايتد الراغب بدوره في ضم المدافع الصلب.

رغم أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قد أبدى في أكثر من مرة سعادته الكبيرة بتشكيلة الفريق، والتي تعج بأفضل اللاعبين في العالم، إلاّ أن المدرب الفرنسي عاقد العزم على التعاقد مع عناصر جديدة، تساعد "الميرنغي" في سباقه نحو التتويج بكل الألقاب الممكنة نهاية الموسم.

فقد أوضحت صحيفة "إكسبريس" أن زين الدين زيدان، طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع نجم نابولي كاليدو كوليبالي، الذي لا يعد فقط من أقوى المدافعين في الدوري الإيطالي بل أيضاً في العالم بأكمله.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن رئيس "الأبيض الملكي" فلورنتينو بيريز، يجهز عرضاً بقيمة 60 مليون جينه إسترليني، فضلاً عن لاعب الفريق خاميس رودريغيز. وأضافت أن ريال مدريد يأمل في إقناع نابولي بقبول هذا العرض.

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وأفاد نفس المصدر أن دخول ريال مدريد على خط صفقة كوليبالي ربما يُفسد خطط مانشستر يونايتد، الذي يرغب منذ مدة طويلة في التعاقد مع الدولي السينغالي. وترى إدارة "الشياطين الحمر" أن كوليبالي هو ما يحتاجه الفريق، من أجل استعادة بريقه المفقود.

من جهة أخرى، رفض نابولي في أكثر من مرة التفريط في خدمات كاليدو كوليبالي، وذلك رغم تلقيه عروضاً مالية كبيرة جداً خاصة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الجدير ذكره أن كاليدو كوليبالي (28 عاماً)، يرتبط بعقد مع نابولي يمتد حتى صيف 2023. أما عن القيمة المالية للدولي السينغالي، فإنها تصل حالياً إلى 75 مليون يورو، وفق ما أورد موقع "ترانسفر ماركت".