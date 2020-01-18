انت الان تتابع بوندسليغا: هالاند يقود دورتموند لفوز كاسح على أوغسبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إيرلينغ هالاند يقدم أوراق اعتماده لدورتموند بشكل رائع بعد أن سجل هتريك في أول مباراة له.

قلب دورتموند تأخره بهدفين أمام أوغسبورغ لفوز كاسح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للمضيف، حيث سجل المهاجم النرويجي الجديد إيرلينغ هالاند ثلاثية في أول مباراة له. كما حقق كولونيا انطلاقة قوية بفوزه على فولفسبورغ بثلاثية.

قاد النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند، إلى اكتساح مضيفه أوغسبورغ بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، مع انطلاق الدور الثاني للدوري الألماني لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.

وافتتح أوغسبورغ التسجيل في الدقيقة 43عن طريق فلوريان نايديرليشينر، قبل أن يضيف زميله ماركو ريتشير الهدف الثاني في الدقيقة 46. وفي الدقيقة 49 سجل جوليان براندت هدف تقليص الفارق لدورتموند، لكن نايديرليشنير عاد ليسجل الهدف الثالث لأوغسبورغ في الدقية 55.

وفي الدقيقة 59 سجل النرويجي إيرلينغ هالاند أول أهدافه مع الفريق في أول مشاركة رسمية له منذ انضمامه من ريد بول سالزبورغ النمساوي، قبل أن يضيف سانشو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 61. وعاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 70، قبل أن يختتم خماسية فريقه بهدف في الدقيقة 79.

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وبهذا الفوز رفع دورتموندرصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 23 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباريات أخرى اليوم السبت (18 يناير/ كانون الثاني 2020)، فاز فرايبورغ على مضيفه ماينز بهدفين مقابل هدف، في المرحلة ذاتها من المسابقة. وتقدم فرايبورغ في الدقيقة 28 عن طريق شانج هون كوون، قبل أن يضيف نيلز بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة 41. وفي الدقيقة 82 سجل جون فيليب ماتيتا هدف تقليص الفارق لماينز. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

كما فاز إينتراخت فرانكفورت على مضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم فرانكفورت عن طريق باس دوست في الدقيقة 18، قبل أن يسجل كونستانشون ستافيليديس هدف التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 48. وفي الدقيقة 62 سجل تشاندلر هدف الفوز لفرانكفورت. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد هوفنهايم عند 27 نقطة في المركز الثامن.