شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي.. تقارير صحفية: إطلاق نار على ملعب الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية سودانية أن الاستاد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمعروف باسم ملعب الجوهرة الزرقاء،تعرض لإطلاق نار مفاجئ من أحد المسلحين، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة «كفر ووتر» فإنه في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة، تعرض ملعب الهلال لهجوم غادر بالذخيرة الحية، إذ أطلق شاب طلقات من سلاح كلاشنكوف في الهواء وباتجاه المارة وداخل ملعب الجوهرة الزرقاء، بلغت 60 طلقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الشرطة وأفراد من أمن الجوهرة تمكنوا من إلقاء القبض على المسلح، وقادوه إلى قسم الصناعات في أم درمان.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي سيحل ضيفًا على فريق الهلال السوداني باستاد الجوهرة الزرقاء، في لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الأول من فبراير المقبل.