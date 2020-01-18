شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يكشف مصيره النهائي مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قد اتخذ قرارًا مهمًا بشأن مستقبله الكروى مع فريق العاصمة الفرنسية. ويتوقع أن يكتب قرار النجم البرازيلى كلمة النهاية على مسلسل الصراع الدائر بين كل الأندية الراغبة في الحصول على خدمات صانع الألعاب الساحر. فمنذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة قياسية، واسم نيمار يتردد بقوة في مختلف وسائل الإعلام، لاسيما بعدما أشار مقربون من اللاعب البرازيلى إلى ندمه الكبير بعد رحيله عن برشلونة.

ويبدو أن ندم البرازيل بأنه قد أصبح من الماضى الآن، فقد ذكرت قناة «ESPN» الرياضية أن نيمار دا سيلفا يريد في البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان، الذي يحقق هذا الموسم إنجازات جيدة.

وتابعت الصحيفة: نيمار يرغب في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهى عقده صيف 2022. وأشارت الصحيفة إلى أن محادثات جرت بالفعل بين نيمار وليوناردو، المدير الرياضى لباريس سان جيرمان، بهدف تمديد عقد اللاعب البرازيلى. وأوضحت أن بقاء نيمار مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سيعتمد على نتائج الفريق في مسابقة دورى أبطال أوروبا، إذ يريد نيمار الفوز بها في نهاية الموسم، من أجل الرفع من حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، التي تُقدم لأحسن لاعب في العالم. وتابعت أن النجم البرازيلى بعيد الآن من الرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث من المتوقع أن يستمر مع الفريق مدة أطول. يشار إلى أن نيمار دا سيلفا عاد مؤخرًا إلى مستواه المميز وهز شباك الفرق المنافسة، وذلك بعد ابتعاده عن الميادين لفترة طويلة بسبب إصابة قوية. وعاد نيمار للمشاركة مع باريس بحالة أكثر من ممتازة بعد تعافيه من الإصابة، وسجل في المباريات الثمانى الأخيرة له، وبشكل عام سجل 12 هدفاً وصنع 7 أهداف في 15 مباراة له هذا الموسم بجميع المسابقات.