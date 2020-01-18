شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش وفيدرر» يتقدمان المشاركين في بطولة دبي الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نجم التنس الصربى نوفاك ديوكوفيتش مشاركته فى بطولة سوق دبى الحرة للتنس، التى يستضيفها استاد السوق الحرة بدبى الشهر المقبل.

ويسعى حامل لقب أستراليا المفتوحة وبطل ويمبلدون لاستعادة لقب البطولة الذى توج به آخر مرة عام 2013.

ويتنافس نوفاك ضمن قائمة تضم أبرز لاعبى التنس فى العالم، مثل السويسرى روجر فيدرر، حامل لقب دبى 8 مرات، والذى أضاف لقبه العالمى رقم 100 فى الفردى، إثر إحرازه لقب دبى العام الماضى. وكذلك اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف دولية دبى 2019، الفائز بكأس البطولة الختامية لمحترفى التنس، والإسبانى روبيرتو باوتيستا آجوت، بطل تنس دبى 2018.

ورحب كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذى لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لسوق دبى الحرة، بعودة ديوكوفيتش للمشاركة فى بطولة دبى، مشيرًا إلى أن الأخير من ألمع النجوم فى تاريخ اللعبة.

وأضاف: «سعداء بمشاركة ديوكوفيتش، كما نرحب بفيدرر الذى يعد من أبرز الرياضيين فى العالم خلال العقد الأخير، وستيفانوس تسيتسيباس نجم التنس الصاعد».

وشدد: «جميعهم مرشحون أقوياء لنيل اللقب، غير أن خبرتنا تؤكد لنا استحالة التكهن بهوية الفائز فى قائمة تضم أقوى لاعبى التنس، سنتابع الحدث بشغف للتعرف على هوية بطل دبى 2020».

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وقال ديوكوفيتش خلال زيارته الأخيرة إلى دبى: «الجميع فى جولة محترفى التنس يدركون حقيقة أن بطولة دبى هى الأكثر شعبية خلال العام، نظرًا لنوعية اللاعبين المشاركين فيها وتنظيمها الجيد».

وأضاف: «يشعر اللاعبون بالارتياح خلال تواجدهم هنا فى دبى التى تستقطب دورتها دومًا 3 أو 4 من المصنفين العشرة الأوائل، وتتميز المدينة باحتضانها لأفضل مراكز التسوق فى العالم، الأمر الذى يجعلها مدينة مثالية لاستضافة بطولات محترفى التنس العالمية».

ورغم بلوغ فيدرر الـ38 من العمر، لايزال يتمتع بمهارات عالية، ولن يتنازل عن لقبه بسهولة بعد أن وصل رصيده من الألقاب العالمية إلى 103.

ويبدو تسيتسيباس متأكدًا من وصوله إلى مراحل متقدمة فى بطولة العام، بعد تغلبه فى موسم 2019 على كل من فيدرر وديوكوفيتش، إضافة إلى إنزاله الهزيمة بنادال على أرضية ملعب رملى.

وفى الوقت الذى سيحظى فيه الثلاثى ديوكوفيتش وفيدرر وتسيتسيباس باهتمام جماهيرى كبير، لا يمكن تجاهل التهديد الكبير الذى يفرضه عدد آخر من نجوم اللعبة مثل باوتيستا، الذى أنهى أفضل موسم فى مسيرته فى 2019، ودخل قائمة المصنفين العشرة الأوائل فى العالم. وكذلك النجم الفرنسى اللامع جيل مونفيس الذى يتميز بسرعة حركة يصعب على ديوكوفيتش وفيدرر أحياناً مجاراتها، وقادته العام الماضى إلى بلوغ نصف نهائى بطولة دبى، وأنهك خصمه تسيتسيباس فى مواجهة ماراثونية صعبة امتدت لنحو 3 ساعات إلا دقيقة قبل أن يحسمها الأخير لصالحه.

وتضم قائمة المشاركين فى البطولة أيضًا، الإيطالى فابيو فوجينى، والمخضرم جو ويلفريد تسونجا، العائد إلى دورة دبى بعد غياب 6 سنوات، ومصنف بريطانيا الأول دان إيفانس.

وقال صلاح تهلك، مدير البطولة: «أصبح مسرح الحدث فى دبى جاهزًا لأسبوعين حافلين بأقوى عروض التنس العالمية، ومع غنى قائمتى الرجال والسيدات بنجوم كبار، ستتاح الفرصة لعشاق التنس لمشاهدة لاعبيهم المفضلين فى الملعب الرئيسى خلال الأيام الثلاثة الأولى للحدث».