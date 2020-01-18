شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: كيكي زارني بعد توليه تدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى، عن رأيه في كيكى سيتين، المدير الفنى الجديد لبرشلونة، الذي عُين قبل أيام خلفا لإرنستو فالفيردى.
وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «سيتين زارنى هنا في مانشستر، وكان هو وطاقمه الفنى ودودين للغاية».
وأضاف: «أتمنى لكيكى سيتين الأفضل، فالفرق التي قادها خلال مسيرته كانت تلعب بشكل جيد جدًا، خاصة حين تابعته بشكل أكبر خلال فترته مع ريال بيتيس».
وبسؤاله عن الحفل الذي أقامه لاعبو مانشستر سيتى، علق: «كنت أعرف عن هذا الحفل، ومن الشائع لهذه المجموعة حين يكون لديهم وقت يتناولون العشاء مع بعضهم البعض، وأحيانا يكون ذلك في المنزل، وفى مرات أخرى يجتمعون بمطعم كما حدث، وكنت أعرف أنهم ذاهبون لهذا العشاء».
يُذكر أن بيب جوارديولا سبق أن تولى تدريب الفريق الكتالونى، وحقق معه نتائج مبهرة قبل رحيله للدورى الالمانى لتولى تدريب بايرن ميونخ.
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا: كيكي زارني بعد توليه تدريب برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.