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نيوكاسل يخطف فوزًا قاتلًا من تشيلسي بالدوري الإنجليزي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا قاتلًا من نظيره تشيلسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وسيطر تشيلسي على مجريات اللعب طوال أحداث المباراة وسط انكماش دفاعي من نيوكاسل حتى أن نسبة الاستحواذ على الكرة وصلت إلى 70% لصالح البلوز، وفي الدقيقة 94 ومن كرة ثابتة استطاع إسحاق هايدن من خطف هدف الفوز الثمين لنيوكاسل.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 29 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 39 في المركز الرابع.

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