شكرا لقرائتكم خبر عن في ظهوره الأول مع الفريق.. «هاتريك» هالاند يقود دورتموند للفوز على أوجسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قاد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند فريقه بروسيا دورتموند لتحقيق الفوز على مضيفه أوجسبورج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب «في في كيه أرينا» ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

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وفرض هالاند، الوافد حديثا من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي، نفسه نجما للقاء بتسجيل ثلاثية في ظهوره الأول مع دورتموند والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق ناديه الجديد للانتصار.

تقدم فلوريان نيدرليشنر بهدف لأوجسبورج في الدقيقة 34 وأضاف زميله ماركو ريشتر الهدف الثاني في الدقيقة 46، ثم قلص جوليان براندت الفارق في النتيجة لدورتموند بهدف في الدقيقة 49 وعاد نيدرليشنر ليسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 55، لكن هالاند قلب أحداث المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 59 و70 و79 واختتم زميله الإنجليزي جيدون سانشو الخماسية بهدف في الدقيقة 61؛ ليرتفع رصيد دورتموند إلى 33 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب فرق «البوندسليجا»، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 23 نقطة في المركز العاشر.

وفي باقي مباريات الجولة التي لعبت بنفس التوقيت، تغلب كولن على فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف وآينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم بهدفين مقابل هدف وفرايبورج على ماينز بذات النتيجة، كما فاز فيردر بريمن على مضيفه فورتونا بهدف نظيف.