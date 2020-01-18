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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لسانشو على صعيد الدوريات الخمسة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
سجل جناح بوروسيا دورتموند، الإنكليزي جادون سانشو، هدف وصنع آخر، خلال الإنتصار 5-3 على أوغسبورغ ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.
وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن سانشو بات أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، يسجل أكثر من 10 أهداف، ويصنع أيضاً 10 أهداف أو أكثر، حيث نجح في تحقيق ذلك الرقم خلال 16 مباراة فقط.
وخاض سانشو على مدار الموسم 25 مباراة بقميص دورتموند في جميع المسابقات، حيث سجل 13 هدفًا، وصنع 14 آخرين.
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