زيدان: مورينيو كان محقاً والإنتصار على إشبيلية كان صعباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

أقر مدرب ​ريال مدريد​، ​زين الدين زيدان​ أن الملكي عانى من أجل تحقيق الفوز على ​إشبيلية​ 2-1 في ​الدوري الإسباني​.

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وصرح زيدان عقب المباراة: "في الشوط الأول عانينًا كثيرًا أمامهم، ولم نبدأ المباراة بشكل جيد، وفي الثاني كنا أفضل وتفوقنا عليهم، ونحن سعداء لأننا بدأنا بشكل سيء بعض الشيء ثم أصبحنا أفضل وليس العكس".

وتابع الفرنسي: "لقد ضغطنا عليهم بقوة، ونجحنا في استعادة الكرة بسرعة، ونحن سعداء، لأننا لعبنا ضد خصم جيد للغاية يُعقد الأمور عليك إذا سمحت له باللعب بأريحية، لقد عانينا كثيرًا لأننا واجهنا فريق قوي".

وأردف: "البقاء في تركيز لمدة 90 دقيقة كان أمرًا ضروريًا بالنسبة لنا، إذا لم تكن مركزًا فإن منافس مثل إشبيلية يُمكن أنّ يزعجك، ونريد مواصلة انطلاقتنا الجيدة، ونعلم أننا سنواجه معاناة حتى نهاية الموسم، واليوم علينا الاستمتاع بالنقاط الثلاث".