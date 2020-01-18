ناد سعودي يقترب من ضم ميندوزا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 اقترب أحد أندية الدوري السعودي من التعاقد مع المهاجم الدولي الكولومبي ستيفن ميندوزا مهاجم نادي اميان الفرنسي وفقًا لما تناقلته وسائل الأعلام الرياضية اليوم.

ويعتزم أحد أندية الدوري السعودي تقديم 8 مليون يورو لشراء عقد المهاجم الدولي الكولومبي ستيفن ميندوزا. وكان ميندوزا البالغ من العمر 27 عام شارك في 54 مباراة رفقة اميان سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.

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