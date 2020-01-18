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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيقاف متسابق وملاح 3 أشهر لـ «صب القهوة» أثناء القيادة في رالي داكار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
أصدر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم السبت، قرارًا بإيقاف متسابق وملاح سعوديين 3 أشهر؛ بسبب مخالفته للأنظمة بإخراج الدلة وصب القهوة أثناء قيادته في أحد مراحل رالي داكار.
ونشر الاتحاد بيانًا، قال فيه: ” انتشر مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أحد المتسابقين السعوديين المشاركين في رالي داكار -22 وهو يصور ملاحه السعودي الذي قدم له القهوة في مرحلة الوجه – نيوم خلال السباق، حيث قام الملاح بإخراج الدلة وصب القهوة له بينما قام السائق بإخراج جواله لتصوير وتوثيق هذه اللحظة مخالفا لأنظمة الرالي ” .
وأضاف البيان: ” عليه فإن الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، يرى بأن مثل هذه التصرفات مخالفة للأنظمة والقوانين، وبها استهتار وتسيئ لسمعة الوطن والمتسابقين السعوديين المشاركين في المحافل الدولية خاصة إنهما مدعومان من قبل الاتحاد ” .
وتابع؛ معلنًا عن قراره بحق المتسابق وملاحه: ” بناء على ذلك فقد تقرر إيقاف السائق وملاحه عن المشاركة في جميع السباقات المحلية والدولية لمدة 3 أشهر ” .
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