- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان في طريقه لضم مطرقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
تتواصل صفقات فريق ميلان الإيطالي الساعي وراء العودة لمنصات التتويج وقبلها اللعب، في دوري أبطال أوروبا، بعد سنوات من الغياب الطويل لذا يستمر ترميم بطل القارة العجوز السابق.
ويستعد الروسنيري بإصرار من نجمه وقائد الفريق السابق "باولو مالديني" لضم مهاجم من ديناموزغرب، هو أولمو الشاب الإسباني صاحب ٢١ عاما، حيث يرغب الفريق الكرواتي ب٢٥ مليون يورو ولكن وكيل اللاعب يسعى لتقاضي ٧ ملايين، لذا وحسب عدة تقارير تم رفع المقابل المادي ل٣٠ مليون يورو، لإتمام الصفقة بأي شكل كان.
ومن بوادر نجاح الصفقة، أن مدرب دينامو زغرب استبعد أولمو من مواجهة اليوم، حتى يكون الإسباني بطريقه لارتداء قميص الميلان.
ولعب صاحب ال٢١ عاما ٢٢ مباراة مسجلا ٨ أهدافة وصانعا ٧ آخرين مع دينامو زغرب الكرواتي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان في طريقه لضم مطرقة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.