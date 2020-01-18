ميلان في طريقه لضم مطرقة جديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

تتواصل صفقات فريق ميلان الإيطالي الساعي وراء العودة لمنصات التتويج وقبلها اللعب، في دوري أبطال أوروبا، بعد سنوات من الغياب الطويل لذا يستمر ترميم بطل القارة العجوز السابق.

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ويستعد الروسنيري بإصرار من نجمه وقائد الفريق السابق "باولو مالديني" لضم مهاجم من ديناموزغرب، هو أولمو الشاب الإسباني صاحب ٢١ عاما، حيث يرغب الفريق الكرواتي ب٢٥ مليون يورو ولكن وكيل اللاعب يسعى لتقاضي ٧ ملايين، لذا وحسب عدة تقارير تم رفع المقابل المادي ل٣٠ مليون يورو، لإتمام الصفقة بأي شكل كان.

ومن بوادر نجاح الصفقة، أن مدرب دينامو زغرب استبعد أولمو من مواجهة اليوم، حتى يكون الإسباني بطريقه لارتداء قميص الميلان.

ولعب صاحب ال٢١ عاما ٢٢ مباراة مسجلا ٨ أهدافة وصانعا ٧ آخرين مع دينامو زغرب الكرواتي.