شكرا لقرائتكم سموحة ضد الإسماعيلي.. التعادل الإيجابى يحسم المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا سموحة والإسماعيلى إيجابيا بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى الممتاز.

تقدم الناميبى شيلونجو بالهدف الأول للإسماعيلى فى الدقيقة 39 من عمر المباراة من متابعة كرة زميله باهر المحمدى التى ارتدت من قدم رجب نبيل مدافع سموحه لم يجد المهاجم النامبيى أى صعوبة فى إيداعها مرمى الهانى سليمان حارس مرمى سموحه .

وتعادل سموحه فى الدقيقة 72 عن طريق النيران الصديقة من إبراهيم أبو اليزيد مدافع الدراويش الذى اخطأ فى تقدير عرضية ناصر ماهر صانع ألعاب سموحه واودعها فى مرمى فريقه ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق السكندرى إلى 19 نقطة ومازال فى المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد الدراويش إلى 18 نقطة فى المركز العاشر .

وحاول الإسماعيلي التقدم بأكثر من هدف في المباراة الا أن محاولاته باءت بالفشل نتيجة التأمين الدفاعي لفريق سموحة الذي يعتمد من خلاله المدرب الشهير حمادة صدقي الذي تولي المهمة رسمياً قبل أيام عقب فسخ تعاقده مع الهلال السوداني.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد أبو الفتوح .

خط الوسط : محمود حليمو ، يوسف ديوب ، ناصر ماهر ، محمد نادى .

خط الهجوم : حسام حسن ، محمد طلعت .

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يتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور ، أحمد مكى ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، محمد الترهونى ، أحمد جمال ، شريف رضا .

بينما يخوض الإسماعيلى المباراة على النحو التالى :-

حراسة المرمى … محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم.

خط الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف.

أمامهم .. محمد الشامى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد هاشم – محمد بيومى – مدحت فقوسة – محمود دونجا – وجيه عبد الحكيم – بيكيتى سيلفا.