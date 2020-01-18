شكرا لقرائتكم الأهلي يرفع راتب أمير توفيق من 30 إلى 80 ألف جنيه شهريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال مصدر في الاهلي ، أن أمير أبلغ إدارة القلعة الحمراء منذ فترة بأنه تلقي عرضاً للعمل في اتحاد الكرة مقابل 100 ألف جنيه شهرياً لكنه فضّل البقاء في الاهلي تقديراً لعلاقته بالنادي ولرغبته في الاستمرار بمنصبه دون النظر للأمور المادية أو الإغراءات الأخرى.

ووافق مسئولو الاهلي على زيادة راتب أمير توفيق لـ80 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف على أن يتحمّل الاهلي الضرائب التى تُقدر بـ25 % من الراتب وذلك تقديراً لمجهود مدير التعاقدات في الفترة الماضية بعدما نجح في حسم اكر من صفقة جيدة للنادي خلال ميركاتو الصيف الماضي أبرزها محمد مجدي قفشة ومحمود متولي والمالي ديانج ثم في يناير الجاري حيث نح في ضم كهربا والسنغالي آليو بادجي.

Advertisements

من ناحية أخرى ، تحدث أمير توفيق عن صفقة بادجي ، قائلاً:"كان هناك مطلب فنى من قطاع الكرة بضرورة التعاقد مع مهاجم جيد خلال شهر يناير الجارى، وقمنا بتحضير لاعبين كثيرين فى خط الهجوم..وعرضنا قائمة مختصرة على رينيه فايلر وفى الآخر وافق على ضم آليو بادجى للفريق بشكل رسمى"، وأضاف: "المفاوضات بدأت فعليا من 10 أيام، وسافرت النمسا من 4 أيام فقط، ولم أسافر إلى تونس أو السعودية أو بلغاريا كما تردد مؤخرًا".

وتابع: "قمت بالتفاوض مع رابيد فيينا ووكلاء اللاعبين، وكان لديه عروض من فرنسا وتركيا، ولكن نجحنا فى إقناعه بعرض الأهلى، واللاعب يعلم قيمة وقدر النادى، واللاعب وقع منذ أول أمس بشكل رسمى للأهلى ، وواصل: "تحدثت مع بادجى فى وضع الأهلى حاليا، وحاجة الفريق لجهوده، هو لاعب يقدر المسئولية ويدرك أهمية بطولة إفريقيا لجماهير الأهلى، وكذلك بطولة الدورى".