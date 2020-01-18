شكرا لقرائتكم حازم إمام عن رحيل أزارو من الأهلي: مروان محسن الأحق بالرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح حازم أمام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " قائلا " أن لو الحديث جاء داخل فريق الاهلى على المهاجم الاكثر أهدار للفرص فهو مروان محسن و لكن هذا الامر يرجع الى المسئولين على الكرة داخل القلعة الحمراء وتقيم اللاعبين الاجانب خلال الفترة الماضية ".

علم الخليج 365 أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقد جلسة منفردة باللاعب المغربي وليد أزارو منتصف ليل اليوم ، من أجل تحديد مصير اللاعب الذي يرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري فايلر رحيله لقيد المهاجم الجديد للفريق السنغالي آليو بادجي، وتراجع الأهلي عن فكرة بيع اللاعب بشكل نهائي لعدم وصول عرض يليق بقيمة اللاعب إضافة إلى تمسك الجماهير باللاعب عبر السوشيال ميديا وقرر النادي إعارة اللاعب على أن يتم مناقشة الامر نهاية الموسم.

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وأبدى أزارو مرونة كبيرة في الخروج للإعارة في ظل التجاهل الشديد الذي يواجهه اللاعب من قبل فايلر وعدم الدفع به نهائيا، إلا أن أزارو رفض التجديد للأهلي قبل الخروج للإعارة بعدما عرض عليه ذلك سيد عبد الحفيظ، وبات أزارو أقرب للخروج معارا الى الدوري السعودي لمدة 6 شهور، وبات نادي الاتفاق السعودي هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب المغربي.

وظهر وليد أزارو بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، وشارك أزارو فى مران أمس بعدما غاب عن مران أمس الاول على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض المهاجم المغربى مراناً فى الجيم قبل أن يؤدى فقرة الجرى حول الملعب عدة دقائق، وظهر أزارو وفى يده "جبيرة" نتيجة إصابته فى اليد عقب اعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.

وفجر الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق مفاجأة مدوية بتأكيده على تعرض المهاجم المغربى لكسر فى أصبعه بعد اعتراضه على قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر باستبعاده من قائمة مواجهة طنطا.