شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد يكشف عن الفرق بين معسكرات الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال عبد الحميد: عندما كنت في الأهلي وقبل مباراة الزمالك كنت أحرص أن و4 لاعبين وهم: ماهر همام، محمود الخطيب، مختار مختار، وشطة على تأجير شقة وتخصيصها كمعسكر قبل المباراة لكي نحصر كل تركيزنا في إسعاد الجماهير، أو كنا نقيم هذا المعسكر في شقة، شطة، على اعتبار أنه كان لاعباً مغترباً، وكان هذا يحدث أيضاً قبل المباريات المهمة.

أضاف مهاجم الزمالك السابق: عندما انتقلت للقلعة البيضاء اكتشفت ان هناك معسكرات عامة في الفنادق، وكان الزمالك مبتكر فكرة المعسكرات العامة، كانت تقام في أحد الفنادق بالقاهرة.

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واستطرد عبد الحميد: معسكرات منتخبات الشباب كانت تقام في اتحاد الكرة، أما الآن اهتمامات اللاعبين داخل المعسكرات باتت مختلفة كثيراً عن جيلنا، فاللاعب الآن أخر ما يفكر فيه هو كرة القدم، وانما يبحث عن إذا ما كان الفندق 5 نجوم، وأول ما يسألون عنه توافر خدمة الانترنت وأجهزة اللاب توب، والأوبن بوفية والحافلة المكيفة والجاكوزي.

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري التقدم بطلب لاتحاد الكرة للسفر إلى توجو بطائرة خاصة بعد تغيير الاتحاد الأفريقي مواعيد المباريات الخاصة بالبطولة المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2021 عقب تغيير موعد بطولة كأس الأمم المقرر إقامتها فى الكاميرون لتنطلق فى يناير من العام المقبل 2021 بدلاً من يونيو من نفس العام ، حيث قرر المكتب التنفيذى للكاف استبدل الاتحاد الإفريقي مباريات تصفيات أمم إفريقيا بالمواعيد المحددة سابقًا في مارس ويونيو لانطلاق تصفيات كأس العالم، وفي الجانب الأخر تقرر انطلاق تصفيات كأس العالم في أكتوبر من العام الجاري.

ويشارك المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى فى تصفيات أمم أفريقيا فى مجموعة تضم كينيا، جزر القمر وتوجو، ويمتلك المنتخب المصرى نقطتين بعد جولتين من تعادلين وبحسب المواعيد الجديدة سوف تنتهي مرحلة التصفيات في شهر سبتمبر بدلا من نوفمبر ، على أن يواجه منتخب توجو مرتين فى الجولة الثالثة و الرابعة فى الفترة من 23 إلى 31 مارس "على أن تكون المباراة الأولى فى القاهرة ويتم تحديد موعدها من قبل مسئولو الجبلاية ، بينما يحدد مسئولو توجو موعد المباراة الثانية.