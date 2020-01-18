اخبار الرياضه

الزمالك يتدرب صباحاً استعداداً لمازيمبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الزمالك يتدرب صباحاً استعداداً لمازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

ويجتمع كارتيرون بمعاونيه غداً لوضع برنامج خاص بمباراة مازيمبي بطل الكونغو الهامه والمقررة إقامته الجمعة المقبل بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. 

 

Advertisements

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتدرب صباحاً استعداداً لمازيمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا