شكرا لقرائتكم الزمالك يتدرب صباحاً استعداداً لمازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويجتمع كارتيرون بمعاونيه غداً لوضع برنامج خاص بمباراة مازيمبي بطل الكونغو الهامه والمقررة إقامته الجمعة المقبل بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.