شكرا لقرائتكم عماد فتحي يبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي في المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ عماد فتحي نجم خط وسط المصري البورسعيدى في تنفيذ تعليمات طبيبه المعالج البروفيسور الألماني الشهير أندرياس فايلر المتعلقة بممارسة المشي لنحو نصف ساعة يومياً بشوارع العاصمة الألمانية برلين كخطوة أولى من خطوات برنامجه التأهيلي عقب اجراءه الأسبوع الماضي لجراحة الرباط الصليبي بأحد أكبر المراكز الطبية المتخصصة بألمانيا.

كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التى جمعت المصرى بمضيفه فريق نواذيبو الموريتانى وهى المباراة التى أقيمت على استاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى الأول من ديسمبر الماضى وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

من ناحية أخرى نفى مجلس إدارة المصري صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري باستقالته لمجلس إدارة النادي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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ويهيب مجلس إدارة المصري بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.

مجلس إدارة المصري إذ يتفهم حالة الغضب التي تنتاب جماهيره العظيمة نتيجة الهزيمة في مباراة اليوم، فإنه في الوقت نفسه يؤكد على دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة ايهاب جلال وكذلك للاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري في الفترات التي قد يجانبهم فيها التوفيق أكثر من الفترات التي يحققون فيها الانتصارات، وذلك بهدف توفير الأجواء الهادئة اللازمة لتدارك أي سلبيات وعودة الفريق إلى الانتصارات.