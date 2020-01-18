اخبار الرياضه

توتنهام يتعادل مع واتفورد سلبياً في افتتاح الجولة 23

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم توتنهام يتعادل مع واتفورد سلبياً في افتتاح الجولة 23 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل توتنهام إهدار النقاط في الممتاز لكرة القدم وتعادل مع مضيفه واتفورد سلبيا يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وحصد كل من الفريقين نقطة واحدة بالتعادل ليرفع توتنهام رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع مقابل 23 نقطة لواتفورد في المركز السادس عشر.

وسقط توتنهام، الذي يدربه المدير الفني جوزيه مورينيو، بذلك في فخ التعادل للمرة الثانية مقابل هزيمتين خلال آخر أربع مباريات له في الدوري، بينما جاء تعادل واتفورد بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وكاد واتفورد أن يحسم المباراة لصالحه عندما حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 70 لكن تروي دييني سدد كرة تصدى لها باولو غازانيغا حارس مرمى توتنهام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يتعادل مع واتفورد سلبياً في افتتاح الجولة 23 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا