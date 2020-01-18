نصيحة عبدالله لشقيقه صالح جمعة تبعده عن الانتقال إلى الزمالك

وجه نجم نادي الزمالك عبدالله جمعة، نصيحة إلى شقيقه صانع ألعاب الأهلي صالح جمعة، محذراً إياه من الانضمام إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعدما تحدثت وسائل إعلامية عن إمكانية انتقال صانع ألعاب الأهلي إلى نادي الزمالك بسبب عدم مشاركته في المباريات منذ تولي السويسري رينيه فايلر مسئولية تدريب الفريق الأحمر مع انطلاق الموسم الجاري.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر مقرب من صالح جمعة، حيث قال إن اللاعب تحدث مع شقيقه عبدالله جمعة بشأن مصيره خلال الفترة المقبلة، سواء الرحيل عن النادي الاهلي علي سبيل الاعارة، او الانضمام لنادي الزمالك فى الوقت الحالي.

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وأضاف المصدر أن عبدالله حذر شقيقه صالح جمعة من الانضمام إلى الزمالك، ناصحاً إياه بعدم الانتقال إلى القلعة البيضاء.

وقال المصدر أن عبدالله أخبر شقيقه صالح جمعة أن الوضع في نادي الزمالك مختلف عن الأندية الأخري، وأنه سيفشل في التأقلم داخل جدران القلعة البيضاء.

ودخل صالح جمعة في العديد من الأزمات منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء، حتى أصبح أكثر اللاعبين تعرضاً لعقوبات إدارية ومالية في تاريخ النادي الأهلي.

ومؤخراً، شن صالح جمعة هجوماً حاداً على المدير الفني للفريق الأول لكرة القجم بالأهلي رينيه فايلر بسبب استبعاده المستمر سواء في التدريبات أو خروجه من قائمة الفريق في مباريات الدوري الممتاز والبطولة الافريقية.