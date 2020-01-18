الأهلي يتخطى الوحدة ويكمل عقد نصف نهائي كأس خادم الحرمين









اسماء السيد - أكمل الأهلي عقد الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك السعودية في كرة القدم بفوزه على الوحدة 2-1 السبت على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في ختام ربع النهائي.

وكان الوحدة البادئ بالتسجيل عبر عبدالله الزوري (8)، لكن الأهلي رد بهدفين للسوري عمر السومة (26 من ركلة جزاء) والوافد الجديد الألماني ماركو مارين (67).

وضرب الأهلي موعدا مع النصر في 15 آذار/مارس المقبل في جدة.

وفاجأ الوحدة ضيفه بهدف مبكر سجله الزوري إثر كرة من ركلة ركنية فشل دفاع الأهلي في ابعادها فتابعها داخل المرمى (8).

وحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها السومة بنجاح على يمين الحارس عبدالله الجدعاني (26).

وكاد الوحدة يتقدم مجددا مطلع الشوط الثاني من ركلة حرة نفذها البرازيلي لويس غوستافو لكن الكرة مرت بجوار القائم (47)، قبل أن يسدد مواطنه انسيلمو كرة قوية علت العارضة (60).

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وأنقذ الجدعاني مرماه من هدف محقق عندما ابعد كرة رأسية للسومة على دفعتين (65)، قبل أن ينجح مارين في منح الفوز للاهلي عندما استغل كرة مرتدة من الحارس الجدعاني وسددها قوية داخل المرمى (67).

وكاد الوحدة يدرك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من انفراد للأسترالي كريغ غودوين لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وفي مباراة ثانية حقق أبها انجازا غير مسبوق عندما حجز بطاقته للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور نصف النهائي بفوزه على الفتح 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف للتونسي سعد بقير (28 من ركلة جزاء) مقابل هدف للمغربي مروان سعدان (50) على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

ويلتقي أبها في نصف النهائي مع مضيفه الهلال في 15 آذار/مارس المقبل.

ملخص مباراة الأهلي والوحدة: