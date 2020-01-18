تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك مع انبي والمصري إلى موعد لاحق

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قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم السبت تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري، والأهلي مع إنبي اللتين كانتا مقررتين في 20 و22 الحالي ضمن المرحلتين 14 و15 على التوالي، إلى موعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

وأكد الاتحاد المصري في بيان أنه "في اطار التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا على مواعيد مباريات الاندية المصرية في بطولتي إفريقيا (دوري الأبطال وكأس الاتحاد)، والتي ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وانطلاقا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله ودعما للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات، تقرر تأجيل المباراتين".

ويخوض الاهلي والزمالك غمار دور المجموعات في مسابقة دوري الأبطال، فيما يلعب بيراميدز والمصري البورسعيدي في مسابقة كأس الاتحاد.