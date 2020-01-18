تقرير.. هل يكسر النحاس صمود أجانب الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في تمام السابعة والنصف من مساء غد الأحد يخوض الأهلي لقاء في غاية الأهمية عندما يواجه منافسه المقاولون العرب في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري.

المباراة تأتي أهميتها في ظل نتائج ووضع الفريقين خلال هذا الموسم حيث يتصدر الأهلي بالعلامة الكاملة بعد الفوز في 11 جولة أي أن رصيد الأحمر حاليًا 33 نقطة.

في المقابل، يتواجد المقاولون العرب خلف الأهلي حيث يمتلك "ذئاب الجبل" 29 نقطة من 13 مباراة حقق الفوز من خلالها تسع مباريات مقابل تعادلين وخسارتين.

وسيبحث المقاولون والأهلي عن عدة أهداف في مباراة الأحد سنستعرضها في التقرير التالي:

- الفوز الـ12

يسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إلى مواصلة مشواره المحلي الرائع من حيث النتائج حيث لم يعرف الفريق الأحمر أي نتيجة سوى الفوز منذ بداية الموسم.

وبالطبع فايلر يرغب في الصمود لتحقيق الرقم الذي قام به البرتغالي مانويل جوزيه مع الأهلي حيث استطاع وقتها أن يحقق 17 انتصارًا متتاليًا في موسم (2004 - 2005) حيث كانت وقتها تضم المسابقة 14 فريقًا.

- السير على خطى الثلاثي

لم يحقق عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أي انتصار على مدربي الأهلي الأجانب في ثلاث مناسبات منذ أن بدأ مشواره التدريبي مع أسوان في موسم (2015- 2016).

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المهمة الأولى لعماد النحاس كانت أمام البرتغالي جوزيه بيسيرو حيث تفوق الأخير في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل واحد، وفي الدور الثاني حقق الهولندي مارتن يول مع الأهلي فوزًا كاسحًا بأربعة أهداف دون رد.

وبعد خمس مباريات وتحديدًا في الدور الثاني بالموسم الماضي عاد النحاس ليواجه مدربًا أجنبيًا من الأهلي وهو الأوروجوياني مارتن لاسارتي ليفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم ضمن الأسبوع الـ33.

- انتصار وحيد

خلال 8 مباريات أمام الأهلي لم يحقق عماد النحاس أي فوزًا على الأهلي سوى في مناسبة واحدة، وتحقق هذا مع المقاولون العرب في الموسم الماضي بعد الفوز بهدف دون رد حيث كان يقود الفريق الأحمر وقتها محمد يوسف بصورة مؤقتة.

وحقق النحاس خلال مبارياته أمام الأهلي فوز وحيد وتعادل وست هزائم مع أندية "أسوان - الرجاء - طنطا - المقاولون العرب".

- تفوق للأهلي وسوبر هاتريك تاريخي

الأهلي التقى بالمقاولون العرب على مدار 72 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 50 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، بينما فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات.

نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك المقاولون في 125 مناسبة في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون العرب بتسجيل 42 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

66 لاعبًا من الأهلي سبق لهم التسجيل في شباك المقاولون، يتقدمهم أحمد بلال الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف.

أحمد بلال سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في مباراة الأهلي والمقاولون التي جمعت الفريقين في 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة (6-2)، وهو أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين.