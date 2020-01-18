التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الإسماعيلي وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره سموحة، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بالدوري الممتاز.

وترجم فريق الإسماعيلي خطورته لهدف في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب شيلونجو، بعد عرضية من الجانب الأيسر استغلها اللاعب وسط غفلة دفاعية من جانب لاعبي فرق سموحة.

وسجل اسامة إبراهيم لاعب الإسماعيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71، ليمنح فريق سموحة هدف التعادل.

وتعد هذه هي المباراة الأولى لفريق سموحة تحت قيادة المدرب حمادة صدقي، العائد للفريق مرة أخرى، بعدما غادر قبل أيام تدريب الهلال السوداني.

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ودخل فريق الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

"محمد مجدي، محمود البدري، إبراهيم أبو اليزيد، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم، محمد الشامي، محمد صادق، عماد حمدي، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي، شيلونجو.

وعلى الجانب الأخر لعب سموحة بتشكيل مكون من:

" الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ناصر ماهر، محمد نادي، كريم يحيى، محمود حليمو، حسام حسن، محمد كوفي، محمد طلعت، أحمد أبو الفتوح".

وبتلك النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل الإسماعيلي إلى 18 نقطة ليتساوى مع حرس الحدود في المركز التاسع.