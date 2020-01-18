تقارير سودانية: إطلاق رصاص حي في الهواء بملعب الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشفت تقارير سودانية، عن تعرض ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي يحتضن مباريات الهلال السوداني، لهجوم بالرصاص الحي.
موقع "سودان نت" ذكر خلال تقريرا نشره اليوم، أن ستاد الهلال تعرض لهجوم بالذخيرة الحية، عن طريق شاب أطلق أكثر من 60 طلقة في الهواء داخل ملعب الجوهرة الزرقاء.
وأوضح الموقع السوداني، أن قوات أمن ألقت القبض على الشاب الذي قام بالهجوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، وتم تسليمه إلى قسم الصناعات بأم درمان.
وأشارت التقارير السودانية أن الشاب كان يحمل سلاح "كلاشينكوف" أثناء هجومه على ملعب الهلال، وذلك قبل القبض عليه وتحرير محضر ضده بالواقعة.
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