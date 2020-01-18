صلاح يتحدث عن ضغط الألقاب.. فضل كلوب..ودفاع يونايتد أمامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تحدث محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، عن المباراة التي تجمع فريقه مع مانشستر يونايتد، مؤكدا أنها دائمًا ما تحظي بضغوط جماهيرية أكبر من أي لقاء آخر.
وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، إن مانشستر يونايتد يعتمد على طريقة دفاع مختلفة في مواجهة ليفربول، من أجل إيقافه.
واوضح لاعب الريدز أنه لا يركز فقط على تسجيل الأهداف، مشيرا إلى أن "لولا الصناعة لما تحققت الانتصارات.
وأكمل:" الكثير من الضغط يوضع عليك عندما تريد اللعب في المستوى الأول من أجل تحقيق الألقاب أو الجوائز الفردية، ولكن الطريقة الأفضل لإزالة الضغط هو التركيز على العمل وأن تكون على الطريق الصحيح في كل مباراة".
وأكد أنه يرغب في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مع فريقه خلال الموسم الجاري، بعدما نجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال نسخته الماضية.
وأتم تصريحاته:" كلوب يعرف كيف يفاجئنا، أعتقد أنه ساعد الجميع في الفريق وتطورنا جميعًا بفضله، ويمتلك علاقات جيدة مع كل اللاعبين".
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