حمزة يتوج ببطولة العالم للشباب لسلاح الشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توج المصري محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش، ببطولة العالم للشباب التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس.

وتمكن حمزة من الفوز على نظيره الفرنسي صاحب الأرض والجمهور والتتويج ببطولة العالم لسلاح الشيش، عقب انتهاء المباراة لصالحه بنتيجة 15-6 .

حمزة استطاع الوصول للمباراة النهائية، بعد الفوز على بطل فرنسا بنتيجة 15 - 6، سبقه الفوز على بطل روسيا في دور الـ32 بنتيجة 15 - 12.

وتمكن من الفوز على بطل أمريكا في دور الـ16 بنتيجة 15 /9، قبل أن يهزم بطل روسيا في ربع النهائي 15 - 10.