نادى فاقوس يتعادل مع ميت خلف فى مباراة من جانب واحد

تعادل نادى فاقوس مع نادى ميت خلف بدون أهداف ،فى الجولة الخامسة عشر ،فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم على ملعب الديدامون ،فى إطار منافسات القسم الثالث لكرة القدم .
بدأ فاقوس المباراة بتشكيل مكون من: السيد يوسف وطارق رمضان وفكرى احمد ومحمد سعيد ومحمد الزغبى واحمد
شهدت المباراة سيطرة تامة من جانب نادى فاقوس، ولعب ميت خلف بسبعة لاعبين فى الخط الخلفى، وتكتل دفاعى محكم امام هجمات فاقوس، ولولا الرعونة وسوء التوفيق الذى لازم فاقوس فى المباراة لنجحت فاقوس فى تحقيق الفوز
لاحت لفاقوس عدة فرص محققة أخطرها كرة لأحمد عبدالله يسدد ينقذها الحارس وأخرى يسددها محمد عبادة برعونة شديدة فوق العارضة ،ليحصل نادى فاقوس على نقطة ليرتفع رصيدة الى ١٨ نقطة، ويرتفع رصيد ميت خلف الى ١٦ نقطة
أدار المباراة تحكيميا أحمد حلاوة، وأحمد عصام، ومحمود أحمد من منطقة القليوبية .
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