مسلح يقتحم ملعب الهلال السوداني بـ"كلاشنكوف"

أقتحم أحدى المسلحين ملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بنادي الهلال السوداني، في الساعات الأولى من يوم السبت، وقام بإطلاق "60" طلقة في الهواء بسلاح الكلاشنكوف.

ذكرت شبكة "سوداني نت"، أن بخيت يوسف أدم،

أقتحم ملعب الجوهرة حاملا "كلاشنكوف" ليطلق 60 طلقة في الهواء داخل الملعب، حتى نجحت قوات الشرطة وأفراد من أمن الملعب في القبض عليه.

الجدير بالذكر أن الملعب يستضيف مباريات الهلال، في الدوري السوداني ودوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الذي تضم مجموعته كلا من الهلال، والنجم الساحلي التونسي، وبلاتينوم الزامبي، فريق الهلال يوم 1 فبراير ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

Advertisements