قال وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات ورئيس الاتحاد الافريقي خلال تصريحات للوفد ان دراجات المضمار تعد لعبه جديدة علي المصريين لأننا نلعب دراجات الطريق بصفة دائمة. وقال عزام للوفد "حصلنا علي 9 ميداليات وهناك تنافس شديد بين مصر وجنوب افريقيا التي تعد أقوي البلد الإفريقية وهناك نقلة كبيرة لرياضة وهناك دعم كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وهناك تعاون مع منظومة الاتحاد المصري والاستاد لانجاح البطولة".

واضاف " أداء مميز وانا سعيد بالاعبين وخاصة الجيل الجديد الصاعد من البنات الذي حضر السباق بعد الانتهاء من الامتحانات بدون التسخين واستطاع الحصول علي الميداليات".

واستكمل عزام هناك تعاون مع منظومة الاتحاد المصري والاستاد لانجاح البطولة اول مره مصر تنافس جنوب افريقيا حيث شاركت مصر من قبل في البطولة ولم تواجه جنوب افريقا خلال البطولة السابقه في نيجريا. أقوي البلد الإفريقية وهناك نقلة كبيرة لرياضة وهناك دعم كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وهناك تعاون مع منظومة الاتحاد المصري والاستاد لانجاح البطولة".واضاف " أداء مميز وانا سعيد بالاعبين وخاصة الجيل الجديد الصاعد من البنات الذي حضر السباق بعد الانتهاء من الامتحانات بدون التسخين واستطاع الحصول علي الميداليات".واستكمل عزام هناك تعاون مع منظومة الاتحاد المصري والاستاد لانجاح البطولة اول مره مصر تنافس جنوب افريقيا حيث شاركت مصر من قبل في البطولة ولم تواجه جنوب افريقا خلال البطولة السابقه في نيجريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وجيه عزام: المنافسة قوية بين مصر وجنوب إفريقيا بالبطولة الإفريقية لمضمار الدراجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.