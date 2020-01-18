تأجيل مباراتي الإسماعيلي مع الإنتاج وأسوان بالدوري الممتاز

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع فريقى الإنتاج الحربى وأسوان. وتقرر إقامة لقاء الإنتاج الحربى يوم 30 يناير الجارى بدلا من يوم 29 من الشهر المذكور فى تمام الخامسة مساءً. من الشهر المذكور فى تمام الخامسة مساءً. فيما ستنطلق مباراة أسوان يوم 3 فبراير المقبل بدلا من اليوم الذى يسبقه فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا. جاء ذلك ، فى أعقاب قرار الجهات الأمنية بتعديل موعد لقاء الدراويش مع الاتحاد السكندرى ليوم 26 يناير، وذلك ضمن منافسات دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا. جاء ذلك ، فى أعقاب قرار الجهات الأمنية بتعديل موعد لقاء الدراويش مع الاتحاد السكندرى ليوم 26 يناير، وذلك ضمن منافسات دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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