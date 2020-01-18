سموحة والإسماعيلي "حبايب" في الدوري

حسم التعادل الإيجابي مباراة سموحة والإسماعيلي بهدف لكلا الفريقين، فى إطار الأسبوع الــ14 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز. سجل بنسون شيلونجو هدف الإسماعيلي الأول في الدقيقة 39، بينما سجل إبراهيم أبو اليزيد هدف سموحة (هدف عكسي) في الدقيقة 71. 71. جاء تشكيل سموحة كالتالي:

في مركز حراسة المرمى: الهاني سليمان.

في مركز الدفاع: فتوح، كريم يحيي، محمد كوفي، رجب نبيل.

في مركز خط الوسط: يوسف ديوب، ناصر ماهر، محمد نادي.

في خط الهجوم: محمود حليمو، حسام حسن، محمد طلعت. بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: Advertisements حراسة المرمى … محمد مجدى. خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم. خط الوسط .. عماد حمدى – محمدمخلوف. أمامهم .. محمد الشامى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.

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