وزير الرياضة يلتقى مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للدراجات

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام للتعرف على أبرز السباقات الجديدة والأنشطة التى يقوم بها الاتحاد على مستوى القارة.

واستهل الاجتماع مباحثاته فى الحديث عن النسخة السادسة من البطولة الإفريقية لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر فى الفترة من 16-19 يناير الجاري بمشاركة 12 منتخباً إفريقياً، وتقام منافساتها بمضمار الدراجات بهيئة إستاد القاهرة الدولى.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للدراجات بالمستوى المتميز لمضمار الدراجات بإستاد القاهرة والذى تم إنشاؤه وفقاً للمعايير الدولية ، مشيرين إلى أنه يمثل قيمة مضافة للمنشآت

كما طالبوا بضرورة تواجد مقر خاص بالاتحاد الإفريقي للدراجات بمصر ليتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه، مقدمين الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم الملموس لرياضة الدراجات.

ومن جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة بأعضاء الاتحاد الإفريقي للدراجات، وحرصهم على التواجد بمصر وحضور منافسات البطولة الإفريقية لدراجات المضمار المقامة بمصر، مشيراً إلى استعداد مصر لاستضافة مختلف البطولات الافريقية للدراجات، مبينا في ذات الوقت حرص الوزارة على نشر

وأكد الدكتور أشرف صبحي على تقديم كل الدعم لجميع الاتحادات الرياضية المصرية ومنها اتحاد الدراجات، لافتاً إلى دراسة الوزارة لتوفير مقر للاتحاد الإفريقي للدراجات.

فيما أعرب الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات عن خالص شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على دعمه لرياضة الدراجات، وكذا دوره البارز في إنشاء مضمار الدراجات بهيئة إستاد القاهرة.







تم إنشاؤه وفقاً للمعايير الدولية ، مشيرين إلى أنه يمثل قيمة مضافة للمنشآت الرياضية بمصر ويجعلها قادرة على استضافة مختلف المنافسات الإفريقية والدولية للدراجات.كما طالبوا بضرورة تواجد مقر خاص بالاتحاد الإفريقي للدراجات بمصر ليتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه، مقدمين الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم الملموس لرياضة الدراجات.ومن جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة بأعضاء الاتحاد الإفريقي للدراجات، وحرصهم على التواجد بمصر وحضور منافسات البطولة الإفريقية لدراجات المضمار المقامة بمصر، مشيراً إلى استعداد مصر لاستضافة مختلف البطولات الافريقية للدراجات، مبينا في ذات الوقت حرص الوزارة على نشر رياضة الدراجات داخل المجتمع، في إطار رؤية الوزارة لجعل الرياضة أسلوب حياة وفى ضوء مبادرة "دراجة لكل مواطن".وأكد الدكتور أشرف صبحي على تقديم كل الدعم لجميع الاتحادات الرياضية المصرية ومنها اتحاد الدراجات، لافتاً إلى دراسة الوزارة لتوفير مقر للاتحاد الإفريقي للدراجات.فيما أعرب الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات عن خالص شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على دعمه لرياضة الدراجات، وكذا دوره البارز في إنشاء مضمار الدراجات بهيئة إستاد القاهرة.

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