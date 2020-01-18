نيوكاسل يخطف فوزًا قاتلًا أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

حقق نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا أمام تشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي.
سجل إسحاق هيدين لاعب نيوكاسل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ضائع، بعد عرضية رائعة، ضربها الأخير بقوة داخلشباك البلوز.
تجمد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الرابع، في حين رفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.
جاء اللقاء متوسطًا من كلا الفريقين، حاول لاعبو تشيلسي طوال المباراة التسجيل ،والضغط على دفاعات نيوكاسل، لكن باتت محاولات البلوز بالفشل، قبل أن يخطف نيوكاسل أصحاب الأرض الثلاث نقاط، في الدقائق الأخيرة من المباراة، عبر رأسية هيدين.
دخل تشكيل البلوز المباراة بتشكيل مكون من على النحو التالي:
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع : أزبيليكوينتا، روديجر، جيمس، كريستنسن.
خط الوسط : جورجينهو، كانتي، ماونت، هدسون اودي.
خط الهجوم : تامي أبراهام، ويليان.
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