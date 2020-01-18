رسميًا.. الترسانة يتعاقد مع محمد البعلي

أتم مسئولو مجلس إدارة نادي الترسانة بقيادة طارق سعيد حسانين رئيس النادي التعاقد مع المدافع محمد البعلي لاعب الإسماعيلي والمريخ البورسعيدي السابق لدعم صفوف الشواكيش خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري. صفوف الشواكيش خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري. وتعاقد الترسانة مع البعلي لمدة موسم ونصف في حضور وكيل اللاعب ورئيس الترسانة.

ويحتل الترسانة المركز التاسع برصيد 9 نقاط في دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة جمعهما من 11 مباراة حقق الفوز في اثنين وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في ستة. اللاعب ورئيس الترسانة.ويحتل الترسانة المركز التاسع برصيد 9 نقاط في دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة جمعهما من 11 مباراة حقق الفوز في اثنين وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في ستة.

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