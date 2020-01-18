صور.. بيراميدز يبدأ الإعداد لمواجهة المقاصة

بدأ فريق الكرة بنادي بيراميدز استعداداته اليوم، لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز.
ويستضيف بيراميدز نظيره مصر المقاصة على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في الدوري
واجتمع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني مع اللاعبين لعلاج أخطاء مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة ومطالبتهم بتصحيح الأوضاع والعودة للانتصارات في مواجهة المقاصة.
وتواجد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، وهاني سعيد المدير الرياضي في التدريب، واحتفل الجميع ببلوغ القائد عبد الله السعيد للهدف رقم ١٠٠ في الدوري.
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