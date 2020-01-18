بعد هاتريك هالاند .. أوجسبورج بوابة مهاجمي بوروسيا دورتموند نحو التألق

لفت اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند الأنظار، بعد تسجيله هاتريك في أول مباراة له مع فريقه الجديد بوروسيا دورتموند، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت أمام فريق أوجسبورج ، والتي انتهت بخماسية مقابل ثلاثة أهداف لصالح دورتموند، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني.

ولم يكن هذا أول هاتريك يسجله أحد

مهاجمي بروسيا دورتموند في أولي مبارياته مع الفريق، وخصوصا أمام أوجسبورج الذي يعتبر بوابة التهديف لمهاجمي دوتموند الجدد.

وكان أول من سجل هاتريك في أولي مشاركاته مع بوروسيا دوتموند المهاجم الألماني ليفاندوفيسكي، في أول مباراة له وكانت أمام أوجسبورج في عام

2011. وفي عام 2013، سجل أيضًا المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج هاتريك في أولى مشاركاته مع دورتموند، كانت أيضاً أمام فريق أوجسبورج.

ثم في عام 2018 ، سجل المهاجم باكو ألكاسير أول هاتريك له مع دوتموند في أولي مشاركاته مع الفريق، أمام أوجسبورج.

وفي مباراة اليوم أصبح هالاند رابع مهاجم في فريق بروسيا دوتموند يسجل أول هاتريك له في أولي مشاركاته مع الفريق، وكانت أيضا أمام أوجسبورج.