جدول هدافي الدوري الاسباني موسم 2020/2019

يعيش ليونيل ميسي منافسة شرسة على لقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم 2020/2019 أكثر من أي وقت مضى بعد البداية البطيئة لموسمه بسبب الإصابة.

ومن دون شك سينافسه زميله في برشلونة لويس سواريز، وأسماء من أندية أخرى مثل أتلتيكو مدريد الذي ضم البرتغالي الفذ “جواو فيليكس” ليُساعد آلفارو موراتا، ناهيك عن عودة الهداف المكسيكي البارع “تشيشاريتو” إلى الليجا من بوابة إشبيلية، بالإضافة إلى مهاجم فالنسيا الجديد “ماكسيمليانو جوميز” وهداف ريال مدريد “كريم بنزيمة”، والعاد إلى فياريال “جيرارد مورينو”.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الاسباني “الليجا” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات الليجا.

جدول أول 10

اللاعب ???? النادي ???? عدد الأهداف ⚽ ليونيل ميسي برشلونة 13 + (6 تمريرات حاسمة) كريم بنزيمة ريال مدريد 12 + (5 تمريرات حاسمة) لويس سواريز برشلونة 11+ (7 تمريرات حاسمة) روجير ليفانتي 9 شيمي افيلا اوساسونا 9+ (2 تمريرات حاسمة) Advertisements لوكاس بيريز ديبورتيفو الافيس 8 + (3 تمريرات حاسمة) أنخل رودريجيز خيتافي 8+ (1 تمريرات حاسمة) لورين ريال بيتيس 8+ (2 تمريرات حاسمة) مورينو فياريال 8 + (2 تمريرات حاسمة ) خوسيه ويليام ريال سوسيداد 8 ميكيل اويارزابال ريال سوسيداد 7 + (4 تمريرات حاسمة)

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