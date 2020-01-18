خاص | الأهلي يُحسن عقد حارسه “محمد الشناوي” بمبلغ ضخم

استجابت إدارة النادى الأهلي، لمطالب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول، وقامت بتعديل عقده بمبلغ ضخم، لينتقل اللاعب إلى الفئة الأولى، والتى تخص اللاعبين الدوليين.

ووفقًا لمصدر خاص بـ MercatoDay داخل النادى الأهلي، فأن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى، قام بالموافقة أخيرًا، على تعديل عقد الحارس الدولى، بعدما طلب مرارًا وتكرارًا ضرورة الحصول علي عقد فئة أولى، بعدما تألق مع منتخب مصر الأول، وشارك فى كأس العالم الماضية، بالإضافة إلى أنه أصبح الحارس الأساسي للفريق للموسم الثاني على التوالي.

وسيحصل الشناوى على 5 مليون جنيه، وهو عقد الفئة الأولى، حيث يحصل على نفس الراتب عددًا من اللاعبين على رأسهم شريف إكرامي، بالإضافة لكلًا من حسام عاشور ووليد سليمان، وعدد قليل من اللاعبين.

فيما، طلب علي لطفي حارس الأهلى الثالث، تعديل عقده ماليًا، خاصة أنه لا يشارك بشكل أساسي، وبالتالى فالاعتماد على نسبة المشاركات فى تعاقده قرار ليس فى محله، خاصة أنه سيحصل على راتب قليل بالنظر لقلة ظهوره فى المباريات.

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وتبحث إدارة الأهلى أيضًا تعديل عقد لطفي، أسوة بما يحدث مع حراس مرمى الفريق، الذى تضمن لهم الإدارة الحصول على 80% من عقدهم، خاصة أن مركز حراسة المرمى يتم الاعتماد فيه على حارس واحد فقط.

وكان شريف إكرامى، قد وافق على تجديد عقده مع الأهلى لمدة موسمين، حيث ينتظر عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عقب الانتهاء من ضغط المباريات الحالية.

ورحب إكرامى بالبقاء بالأهلي، مؤكدًا أنه يسعى لختام مسيرته فى الملاعب داخل القلعة الحمراء، رافضًا العروض التى وصلته مؤخرًا من أندية محلية، على رأسها الجونة الذى كان يريد استعارته لنهاية الموسم.