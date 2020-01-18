جدول هدافي الدوري الألماني موسم 2020/2019

ينفرد مهاجم بايرن ميونخ الأول “روبرت ليفاندوفسكي” بصدارة قائمة هدافي الدوري الألماني “البوندسليجا” منذ بداية موسم 2020/2019، فملاحقيه على المركز الأول رغم أنهم تضاعفوا مع انضمام مهاجم ميلان “آندري سيلفا” لصفوف مونشنجلادباخ.

كما تحرر المهاجم الألماني تيمو فيرنر رفقة ريد بول لايبزج، بالإضافة إلى انسجام الإسباني باكو ألكاثير أكثر وأكثر مع أجواء المسابقة بين صفوف بوروسيا دورتموند، إلا أن التذبذب كان عنوانًا رئيسيًا لمستواهم مع فرقهم.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الألماني “البوندسليجا” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات البوندسليجا.

جدول أول 10

اللاعب ???? النادي ???? عدد الأهداف ⚽ تيمو فيرنر ريد بول لايبزج 20 + (6 تمريرات حاسمة) روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ 19+ (2 تمريرات حاسمة) روفين هينينجز دوسيلدورف 11 جيدون سانشو بوروسيا دورتموند 10 + (10 تمريرات حاسمة) Advertisements نيديرليشنير أوجسبورج 10 + (6 تمريرات حاسمة) ماركوس رويس بوروسيا دورتموند 9 + (4 تمريرات حاسمة) نيلس بيترسن فرايبورج 8 + (2 تمريرات حاسمة) سيباستيان أندرسون يونيون برلين 8 + (1 تمريرات حاسمة) فوتر فيجورست فولفسبورج 7+ (2 تمريرات حاسمة) راشيكا فيردر بريمن 7 + (3 تمريرات حاسمة) روبين كايسون ماينز 7 + (1 تمريرات حاسمة)

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