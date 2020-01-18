العروض تنهال على مروان دا كوستا بعد فسخ عقده مع الاتحاد السعودي

أشارت تقارير تركية إلى اهتمام كلاً من جالاطا سراي و باشاك شهير بالتعاقد مع المدافع الدولي المغربي مروان دا كوستا للإنتقال إلى صفوفهم في صفقة انتقال مجانية.

ويترقب نادي باشاك شهير”النادي السابق لدا كوستا” موقفه خلال الوقت الحالي، وذلك من أجل التعاقد معه قبل غلق الميركاتو الشتوي هذا الشهر في ظل شائعات توصل جالاطا سراي لإتفاق مبدئي معه.

ودخل اسم النجم المغربي دائرة اهتمامات الهلال السعودي من أجل التعاقد معه أملاً في حل المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق في الفترة الماضية وذلك تحسبا للمنافسات القادمة في الدوري السعودي، وبصفة خاصة النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن اللاعب قرر فسخ عقده مع فريق اتحاد جدة السعودي بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة، و توتر علاقته مع رئيس مجلس إدارة الفريق “أنمار الحائلي” بالإضافة إلى ابتعاد اللاعب عن عائلته لعدم التمكن من إحضارها إلى جدة كل ذلك دفعه للرحيل.

وكان دا كوستا قد حاول مرارا تخطي هذه العقبات وتوجيه رسائل إيجابية للجمهور بهدف تشجيعهم على حضور المباريات وعدم إشغالهم بما يدور من إشكاليات داخل النادي، ولكن في النهاية قرر الرحيل.